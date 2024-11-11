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Французские железнодорожники намерены провести национальную забастовку

11 ноября 2024 07:47
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Французские железнодорожники пообещали устроить транспортный коллапс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французские железнодорожники намерены провести национальную забастовку-2

Причина – решение закрыть одну из крупнейших в стране компаний из-за банкротства. Если это произойдет, то рабочих мест лишатся десятки тысяч человек. Профсоюз призвал правительство поддержать отрасль, в противном случае стачка на три дня остановит все железнодорожное движение.

# Новости Франции # Акции протеста

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