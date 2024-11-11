Французские железнодорожники намерены провести национальную забастовку

Причина – решение закрыть одну из крупнейших в стране компаний из-за банкротства. Если это произойдет, то рабочих мест лишатся десятки тысяч человек. Профсоюз призвал правительство поддержать отрасль, в противном случае стачка на три дня остановит все железнодорожное движение.