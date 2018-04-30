В Малайзии впервые осудили туриста за публикацию фейковых новостей

Новости Малайзии. 46-летнего гражданина Дании приговорили к неделе тюремного заключения, а также он обязан выплатить штраф в размере 2,5 тысяч долларов,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина опубликовал пост, в котором заявил, что полицейские прибыли на место происшествия спустя 50 минут. Однако правоохранители опровергли информацию, патруль был уже через 10 минут. На момент приговора мужчина находился в тюрьме уже семь дней и мог бы быть отпущен, если бы оплатил штраф. Но из-за отсутствия денег, ему предстоит провести там ещё месяц.