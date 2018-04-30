Как единый часовой пояс и громкоговорители повысят уровень доверия между КНДР и Южной Кореей

Новости Южной Кореи. Сеул демонтирует громкоговорители, которые установлены в демилитаризованной зоне на границе с КНДР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению Южной Кореи, этот шаг повысит уровень доверия между странами. В свою очередь Северная Корея 5 мая переведет часы на 30 минут вперед. А значит на полуострове установиться единый часовой пояс.