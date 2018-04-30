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Как единый часовой пояс и громкоговорители повысят уровень доверия между КНДР и Южной Кореей

30 апреля 2018 18:29
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Новости Южной Кореи. Сеул демонтирует громкоговорители, которые установлены в демилитаризованной зоне на границе с КНДР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как единый часовой пояс и громкоговорители повысят уровень доверия между КНДР и Южной Кореей-1

По мнению Южной Кореи, этот шаг повысит уровень доверия между странами. В свою очередь Северная Корея 5 мая переведет часы на 30 минут вперед. А значит на полуострове установиться единый часовой пояс.

Как единый часовой пояс и громкоговорители повысят уровень доверия между КНДР и Южной Кореей-4

Оба решения были приняты по итогам межкорейского саммита лидеров двух стран, который прошёл 27 апреля. В ходе этой исторической встречи обе стороны условились предпринять усилия для денуклеаризации Корейского полуострова.

# Фотофакт # Международная политика

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