Глава МВД вынуждена была покинуть свой пост из-за скандала с мигрантами

Речь идет о программе депортации мигрантов, которые в послевоенное время прибывали в страну для возмещения нехватки рабочей силы и получали право оставаться на территории королевства бессрочно.

Однако, после ужесточения законодательства в 2012 году многие из них были объявлены незаконными мигрантами. Изначально Радд опровергла информацию о высылке таких мигрантов. Но вскоре признала факт существования данной программы. Новый глава МВД уже заявил, что выступает за справедливую иммиграционную политику.