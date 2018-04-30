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Глава МВД вынуждена была покинуть свой пост из-за скандала с мигрантами

30 апреля 2018 18:37
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Новости Великобритании. Глава МВД Эмбер Радд покинула свой пост на фоне иммиграционного скандала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава МВД вынуждена была покинуть свой пост из-за скандала с мигрантами-1

Речь идет о программе депортации мигрантов, которые в послевоенное время прибывали в страну для возмещения нехватки рабочей силы и получали право оставаться на территории королевства бессрочно.

Глава МВД вынуждена была покинуть свой пост из-за скандала с мигрантами-4

Однако, после ужесточения законодательства в 2012 году многие из них были объявлены незаконными мигрантами. Изначально Радд опровергла информацию о высылке таких мигрантов. Но вскоре признала факт существования данной программы. Новый глава МВД уже заявил, что выступает за справедливую иммиграционную политику.

# Фотофакт # Скандал

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