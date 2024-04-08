3 человека погибли при взрыве в многоэтажном доме в Париже

Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Париже. Он произошел по причине взрыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП случилось на седьмом этаже 8-этажного дома. Двух погибших нашли в одной из квартир. Еще один человек скончался, когда, пытаясь спастись, выпал из окна. О пострадавших сведений нет. По данным СМИ, на место ЧП спасатели приехали спустя полчаса, когда пламя полыхало на всем этаже. Жильцы соседнего дома были эвакуированы. Причина взрыва выясняется.