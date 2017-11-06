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26-летний мужчина расстрелял прихожан церкви: что известно о трагедии в Техасе

06 ноября 2017 15:43
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Новости США. Спецслужбы США не связывают стрельбу в Техасе с терроризмом. Сотрудники ФБР уже обыскали дом преступника. Однако пока какие-либо подробности не сообщаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26-летний мужчина расстрелял прихожан церкви: что известно о трагедии в Техасе -1

Ранее правохранители изъяли целый арсенал оружия из машины, на которой стрелок пытался скрыться. Жертвами стрельбы в американском городе Сазерленд-Спрингс стали 26 человек. Несколько десятков доставлены в больницы. Среди жертв кровавой расправы старики, дети и беременная женщина. Подробности трагедии в нашем сюжете.

26-летний мужчина расстрелял прихожан церкви: что известно о трагедии в Техасе -3

# Фотофакт # Стрельба в США

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