26-летний мужчина расстрелял прихожан церкви: что известно о трагедии в Техасе

Новости США. Спецслужбы США не связывают стрельбу в Техасе с терроризмом. Сотрудники ФБР уже обыскали дом преступника. Однако пока какие-либо подробности не сообщаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Спецслужбы США не связывают стрельбу в Техасе с терроризмом. Сотрудники ФБР уже обыскали дом преступника. Однако пока какие-либо подробности не сообщаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее правохранители изъяли целый арсенал оружия из машины, на которой стрелок пытался скрыться. Жертвами стрельбы в американском городе Сазерленд-Спрингс стали 26 человек. Несколько десятков доставлены в больницы. Среди жертв кровавой расправы старики, дети и беременная женщина. Подробности трагедии в нашем сюжете.