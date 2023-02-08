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26 человек погибли в результате лесных пожаров в Чили

08 февраля 2023 07:22
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Новости Чили. В Чили продолжают бороться с пожарами из-за сильной жары. Они уже признаны самыми смертоносными в истории страны. Число жертв достигло 26 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26 человек погибли в результате лесных пожаров в Чили-1

В некоторых районах огонь уже потушен, там начинаются разборы завалов. От обломков освобождают в первую очередь дороги, чтобы не мешать проезду транспорта. Однако на этом борьба спасателей с огнем не заканчивается: почти 300 активных пожаров еще предстоит потушить.

Всего пламя охватило примерно 270 тысяч гектаров. И, по заявлению властей, жаркая и сухая погода сохранится как минимум до конца недели. А значит, риск новых пожаров остается.

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# Пожар # Новости Чили # Фотофакт

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