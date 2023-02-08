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В 2023 году миру грозит дефицит нефти

08 февраля 2023 07:21
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Миру грозит дефицит нефти из-за нехватки мощностей по ее добыче. Неутешительные прогнозы озвучили эксперты крупного американского инвестбанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2023 году миру грозит дефицит нефти-1

По мнению специалистов, спрос может превысить предложение уже к маю 2023 года. И произойдет это в первую очередь из-за того, что западные санкции сокращают экспорт российской нефти. В результате мировые цены на это топливо достигнут примерно 100 долларов за баррель. К тому моменту свободные производственные мощности иссякнут, поскольку инвестиции в отрасль последние годы сокращались по всему миру. Как итог – дефицит нефти, создали который по факту западные правители.

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# Добыча нефти # Фотофакт

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