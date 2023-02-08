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Каждый десятый житель Берлина в долгах

08 февраля 2023 07:18
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Новости Германии. Жизнь немцев, не прекращая, дорожает. Вместе с тем растет в стране и недовольство экономической ситуацией. По информации местных СМИ, уже каждый десятый житель Берлина по уши в долгах. Среди основных причин случившегося эксперты выделяют рост цен и заоблачную инфляцию, привели к которой действия немецкого правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый десятый житель Берлина в долгах-1

Впрочем, местные жители уже высказали свое недовольство экономическим положением страны в социальных сетях. Регулярно там появляются видеоролики с растущими в магазинах ценами. Например, свинина подорожала почти на 60 %. Неудивительно, если учесть, что возросла стоимость практически всех мясных продуктов. В результате немцам приходится жить в режиме экономии, а когда не спасает и это, брать деньги в долг.

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# Экономический кризис # Новости Германии # Фотофакт

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