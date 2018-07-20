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25 июля глава Еврокомиссии встретится с Трампом, чтобы обсудить выход из торгового конфликта

20 июля 2018 18:12
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Новости мира. США и ЕС вновь обмениваются взаимными экономическими угрозами. Торговый конфликт подогрело заявление официального представителя Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь работают со списком американских товаров, в отношении которых могут быть введены ответные пошлины.

25 июля глава Еврокомиссии встретится с Трампом, чтобы обсудить выход из торгового конфликта-1

«Торговая война» США и ЕС чревата глобальными проблемами для экономики, на решение которых мировому сообществу понадобятся месяцы, если не годы. Для обсуждения путей выхода из создавшейся ситуации глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на предстоящей неделе посетит Вашингтон. 25 июля его примет президент США Дональд Трамп.

# Международная политика # Жан-Клод Юнкер # Дональд Трамп # Фотофакт

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