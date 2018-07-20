25 июля глава Еврокомиссии встретится с Трампом, чтобы обсудить выход из торгового конфликта

Новости мира. США и ЕС вновь обмениваются взаимными экономическими угрозами. Торговый конфликт подогрело заявление официального представителя Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь работают со списком американских товаров, в отношении которых могут быть введены ответные пошлины.