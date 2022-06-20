«2/3 молодёжи во Франции не голосуют». Политолог о провале политики Макрона

Филипп Моро-Шевроле, политический аналитик:

По сути, эти выборы – это послание Эмманюэлю Макрону, в котором говорится: вы не должны управлять страной так, как вы ею управляете. И сегодняшний парламент – результат воздержания. Почти 70 % моложе 30 лет не удосужились пойти и проголосовать. Это означает, что 2/3 молодежи во Франции не голосуют. А многие взрослые избиратели воздержались, потому что у них не было достаточной мотивации, чтобы пойти и проголосовать.