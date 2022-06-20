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«2/3 молодёжи во Франции не голосуют». Политолог о провале политики Макрона

20 июня 2022 20:36
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Новости Франции. Во Франции прошли парламентские выборы, которые вошли в историю из-за максимальной неявки избирателей. Голосование не вызвало никакого интереса у большинства французов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«2/3 молодёжи во Франции не голосуют». Политолог о провале политики Макрона-1

Филипп Моро-Шевроле, политический аналитик:
По сути, эти выборы – это послание Эмманюэлю Макрону, в котором говорится: вы не должны управлять страной так, как вы ею управляете. И сегодняшний парламент – результат воздержания. Почти 70 % моложе 30 лет не удосужились пойти и проголосовать. Это означает, что 2/3 молодежи во Франции не голосуют. А многие взрослые избиратели воздержались, потому что у них не было достаточной мотивации, чтобы пойти и проголосовать.

«2/3 молодёжи во Франции не голосуют». Политолог о провале политики Макрона-4

И, как считают эксперты, это свидетельствует о том, что избиратели не доверяют действующей власти, так как сейчас во Франции стремительно растет инфляция. А вместе с ней падает уровень жизни. Многие вынуждены жить в режиме экономии.

# Выборы # Эмманюэль Макрон # Филипп Моро-Шевроле # Фотофакт

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