«2/3 молодёжи во Франции не голосуют». Политолог о провале политики Макрона

Новости Франции. Во Франции прошли парламентские выборы, которые вошли в историю из-за максимальной неявки избирателей. Голосование не вызвало никакого интереса у большинства французов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Во Франции прошли парламентские выборы, которые вошли в историю из-за максимальной неявки избирателей. Голосование не вызвало никакого интереса у большинства французов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Филипп Моро-Шевроле, политический аналитик:
По сути, эти выборы – это послание Эмманюэлю Макрону, в котором говорится: вы не должны управлять страной так, как вы ею управляете. И сегодняшний парламент – результат воздержания. Почти 70 % моложе 30 лет не удосужились пойти и проголосовать. Это означает, что 2/3 молодежи во Франции не голосуют. А многие взрослые избиратели воздержались, потому что у них не было достаточной мотивации, чтобы пойти и проголосовать.
И, как считают эксперты, это свидетельствует о том, что избиратели не доверяют действующей власти, так как сейчас во Франции стремительно растет инфляция. А вместе с ней падает уровень жизни. Многие вынуждены жить в режиме экономии.