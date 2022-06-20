Немцы должны спасти страну от энергокризиса сами. И вот как

Новости Германии. Жителей Германии призвали максимально сократить потребление газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С таким скорее даже требованием, а не просьбой выступил министр по делам экономики и защиты климата ФРГ.

По его словам, ситуация с голубым топливом в стране сложилась, мягко говоря, напряженной и очень сложной. Сейчас газохранилища заполнены лишь наполовину. К зиме запас должен составить как минимум 90 %. Германия может получить недостающие объемы за счет закупок, на что нужны громадные деньги. И за счет населения. То есть немцы должны реже готовить, использовать горячую воду и вообще меньше использовать блага цивилизации, чтобы спасти страну от энергетического кризиса.