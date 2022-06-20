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Немцы должны спасти страну от энергокризиса сами. И вот как

20 июня 2022 10:09
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Новости Германии. Жителей Германии призвали максимально сократить потребление газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С таким скорее даже требованием, а не просьбой выступил министр по делам экономики и защиты климата ФРГ.  

Немцы должны спасти страну от энергокризиса сами. И вот как-1

По его словам, ситуация с голубым топливом в стране сложилась, мягко говоря, напряженной и очень сложной. Сейчас газохранилища заполнены лишь наполовину. К зиме запас должен составить как минимум 90 %. Германия может получить недостающие объемы за счет закупок, на что нужны громадные деньги. И за счет населения. То есть немцы должны реже готовить, использовать горячую воду и вообще меньше использовать блага цивилизации, чтобы спасти страну от энергетического кризиса.  

Немцы должны спасти страну от энергокризиса сами. И вот как-4

Поддержал министра и президент Германского промышленного союза. Он также призвал людей как можно меньше использовать газ, потому что его недостаток грозит уничтожить промышленность страны. Ни экстренный ввод угольных электростанций, ни планы использования АЭС не помогут немцам согреться предстоящей зимой. Они стали жертвой политиков, которые приняли разрушительное решение отказаться от импорта российских энергоресурсов.  

# Кризис в ЕС # Роберт Хабек # Зигфрид Руссвурм # Фотофакт

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