Американские военные прибыли в Польшу. Это тактическое подразделение последним покинуло Афганистан

В Польшу прибыли американские военные. Они будут обучать украинских солдат. Об этом сообщила посол США в Украине, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политик разместила в социальных сетях фото с американскими военными. Но не отметила, где именно был сделан снимок. Однако при детальном рассмотрении можно увидеть дверь с надписью на польском языке.

Американский военный контингент состоит из воздушно-десантной дивизии. Это тактическое подразделение, которое в августе 2021 года последним покинуло Афганистан, фактически завершив союзные миссии НАТО в этой стране.