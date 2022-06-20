Прямой эфир

Американские военные прибыли в Польшу. Это тактическое подразделение последним покинуло Афганистан

20 июня 2022 19:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Польшу прибыли американские военные. Они будут обучать украинских солдат. Об этом сообщила посол США в Украине, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американские военные прибыли в Польшу. Это тактическое подразделение последним покинуло Афганистан-1

Политик разместила в социальных сетях фото с американскими военными. Но не отметила, где именно был сделан снимок. Однако при детальном рассмотрении можно увидеть дверь с надписью на польском языке.

Американский военный контингент состоит из воздушно-десантной дивизии. Это тактическое подразделение, которое в августе 2021 года последним покинуло Афганистан, фактически завершив союзные миссии НАТО в этой стране.

# Международная политика # Бриджит Бринк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Немцы должны спасти страну от энергокризиса сами. И вот как
20 июня 2022 10:09

Немцы должны спасти страну от энергокризиса сами. И вот как

Эвакуировано около 1000 человек. В Испании продолжают бороться с лесными пожарами
20 июня 2022 08:21

Эвакуировано около 1000 человек. В Испании продолжают бороться с лесными пожарами

Стрелок сбежал. В День отца в Канаде застрелили двух человек
20 июня 2022 08:19

Стрелок сбежал. В День отца в Канаде застрелили двух человек