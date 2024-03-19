Французские власти опасаются провокаций на Олимпийских играх в Париже

Власти Франции опасаются провокаций на Олимпийских играх в Париже и готовятся к худшему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция провела учения со сценарием нападения на один из символов соревнований – факел. Правоохранители показали, как будет охраняться олимпийский огонь. Он прибудет в Марсель из Греции 8 мая. Во время его перемещения по столице дежурить в городе будут 18 тысяч полицейских.