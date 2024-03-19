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Французские власти опасаются провокаций на Олимпийских играх в Париже

19 марта 2024 06:33
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Власти Франции опасаются провокаций на Олимпийских играх в Париже и готовятся к худшему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французские власти опасаются провокаций на Олимпийских играх в Париже-1

Полиция провела учения со сценарием нападения на один из символов соревнований – факел. Правоохранители показали, как будет охраняться олимпийский огонь. Он прибудет в Марсель из Греции 8 мая. Во время его перемещения по столице дежурить в городе будут 18 тысяч полицейских.

# Олимпиада 2024 # Новости Франции

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