2025 год с Беларусью встретят 20 государств

Камчатка, Анадырь и еще несколько дальневосточных городов уже отсчитали бой курантов. В регионе царит настоящая зима. Погода установилась суровая, виной тому антициклон. До минус 50 градусов по Цельсию может опуститься температура воздуха, отмечают синоптики. Это значительно ниже нормы. Отметим, что всего Россия встречает Новый год 11 раз – по количеству часовых поясов. Но и это еще не рекорд. В наиболее выгодном положении жители Франции. У страны много территорий по всему миру, а потому у французов есть целых 12 шансов загадать желание. А белорусам придется еще немного подождать. В полночь вместе с нами 2025-й встретят еще 20 государств.