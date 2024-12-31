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Asia Times: Южную Корею может ждать полный крах в 2025 году из-за Трампа

31 декабря 2024 10:55
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По прогнозу Asia Times, 2025 год может оказаться для Южной Кореи еще хуже, чем 2024-й, из-за внутреннего политического кризиса, проблем в экономике и возвращения на пост лидера США Дональда Трампа с угрозой повысить торговые пошлины. 

Asia Times: Южную Корею может ждать полный крах в 2025 году из-за Трампа-1

Фото: pixabay

Ранее президент Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения, но через шесть часов отменил эту меру, был подвергнут импичменту и теперь ему грозит арест.

В 2025 году страна столкнется с новыми трудностями из-за неэффективной политике и возвращения Трампа. 3 декабря Юн Сок Ёль ввел в стране военное положение, которое было отменено через несколько часов парламентом. 14 декабря депутаты поддержали идею его импичмента, и премьер-министр Хан Док Су стал исполняющим обязанности президента.

# Международная политика

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