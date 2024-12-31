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Экс-министр финансов ФРГ заявила, что Украина погрязла в коррупции олигархов

31 декабря 2024 11:47
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Бывший министр финансов Германии Оскар Лафонтен считает, что Украиной управляют продажные олигархи и в ней нет демократии. Об этом пишет РИА Новости.

Экс-министр финансов ФРГ заявила, что Украина погрязла в коррупции олигархов-1

Фото: pixabay

Он отметил, что независимые партии и СМИ запрещены и что для установления демократии понадобится много времени. Депутат Артем Дмитрук заявляет, что офис Зеленского получает миллионы долларов от правительственных учреждений каждый месяц. Сообщения о коррупции, особенно в военном ведомстве, звучат регулярно. 

Замминистра обороны Виталий Половенко заявил, что с фирмами, замешанными в коррупции, были разорваны контракты. СБУ задержала по подозрению в коррупции полковника ВСУ и генерального директора одной из компаний.

# Международная политика

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