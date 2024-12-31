Бывший министр финансов Германии Оскар Лафонтен считает, что Украиной управляют продажные олигархи и в ней нет демократии. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что независимые партии и СМИ запрещены и что для установления демократии понадобится много времени. Депутат Артем Дмитрук заявляет, что офис Зеленского получает миллионы долларов от правительственных учреждений каждый месяц. Сообщения о коррупции, особенно в военном ведомстве, звучат регулярно.

Замминистра обороны Виталий Половенко заявил, что с фирмами, замешанными в коррупции, были разорваны контракты. СБУ задержала по подозрению в коррупции полковника ВСУ и генерального директора одной из компаний.