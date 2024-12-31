68 украинских беспилотников за ночь сбили над территорией РФ

Министерство обороны России сообщает, что за ночь силы ПВО уничтожили 68 украинских дронов над восемью российскими регионами. Об этом пишет РИА Новости.
Министерство обороны России сообщает, что за ночь силы ПВО уничтожили 68 украинских дронов над восемью российскими регионами. Об этом пишет РИА Новости.
Фото: pixabay
В частности, в Брянской области было сбито 25 БПЛА, в Крыму – 17, в Краснодаре – 11, в Смоленской области – 10, в Тверской области – 2. В Ростове, Курской и Калининградской областях было уничтожено по одному беспилотнику.