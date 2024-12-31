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68 украинских беспилотников за ночь сбили над территорией РФ

31 декабря 2024 10:12
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Министерство обороны России сообщает, что за ночь силы ПВО уничтожили 68 украинских дронов над восемью российскими регионами. Об этом пишет РИА Новости.

68 украинских беспилотников за ночь сбили над территорией РФ-1

Фото: pixabay

В частности, в Брянской области было сбито 25 БПЛА, в Крыму – 17, в Краснодаре – 11, в Смоленской области – 10, в Тверской области – 2. В Ростове, Курской и Калининградской областях было уничтожено по одному беспилотнику.

# Международная политика

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