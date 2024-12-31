68 украинских беспилотников за ночь сбили над территорией РФ

Министерство обороны России сообщает, что за ночь силы ПВО уничтожили 68 украинских дронов над восемью российскими регионами. Об этом пишет РИА Новости.

В частности, в Брянской области было сбито 25 БПЛА, в Крыму – 17, в Краснодаре – 11, в Смоленской области – 10, в Тверской области – 2. В Ростове, Курской и Калининградской областях было уничтожено по одному беспилотнику.