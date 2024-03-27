В Польше таксисты блокируют улицы Варшавы – в центре города движение невозможно

С полудня они блокируют дороги Варшавы. Движение автомобилей невозможно в том числе в центре города. Полиция уже организовала объезд. Протестующие требуют повышения максимальных тарифов за километр и напоминают, что они не менялись уже более 20 лет. Внимание к проблеме таксисты пытаются привлечь давно. В 2022 году они обращались к варшавскому городскому совету. Но предложение повысить стандартный тариф тогда отклонили. В 2024 году профильный профсоюз снова начал бить тревогу, но ответа от правительства не последовало. Игнорирование проблемы привело к массовым акциям протеста.