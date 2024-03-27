Прямой эфир

В Польше таксисты блокируют улицы Варшавы – в центре города движение невозможно

27 марта 2024 19:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Жители Польши в очередной раз вынуждены защищать свои интересы на улицах. Вслед за фермерами публично добиваются внимания правительства и таксисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше таксисты блокируют улицы Варшавы – в центре города движение невозможно-1

С полудня они блокируют дороги Варшавы. Движение автомобилей невозможно в том числе в центре города. Полиция уже организовала объезд. Протестующие требуют повышения максимальных тарифов за километр и напоминают, что они не менялись уже более 20 лет. Внимание к проблеме таксисты пытаются привлечь давно. В 2022 году они обращались к варшавскому городскому совету. Но предложение повысить стандартный тариф тогда отклонили. В 2024 году профильный профсоюз снова начал бить тревогу, но ответа от правительства не последовало. Игнорирование проблемы привело к массовым акциям протеста.

# Акции протеста

Другие новости рубрики

Все новости
Политолог назвал четыре причины фермерских протестов в Европе
27 марта 2024 17:25

Политолог назвал четыре причины фермерских протестов в Европе

До 140 человек возросло число жертв трагедии в «Крокус Сити Холле»
27 марта 2024 16:57

До 140 человек возросло число жертв трагедии в «Крокус Сити Холле»

Президент Аргентины объявил об увольнении 70 тыс. госслужащих
27 марта 2024 14:08

Президент Аргентины объявил об увольнении 70 тыс. госслужащих