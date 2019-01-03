200-метровый смерч пронёсся по побережью Кипра: видеофакт

Новости Кипра. По побережью Кипра пронесся водяной смерч. Он был замечен в окрестностях города Кириния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высота трубы, уходящей в небо, достигала 200 метров. Однако, невзирая на опасность и устрашающий вид природного явления, на пляже собрались десятки местных и туристов, желающих запечатлеть смерч на камеру. К счастью, суши торнадо не достиг. Обошлось без пострадавших.