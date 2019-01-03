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200-метровый смерч пронёсся по побережью Кипра: видеофакт

03 января 2019 12:32
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Новости Кипра. По побережью Кипра пронесся водяной смерч. Он был замечен в окрестностях города Кириния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

200-метровый смерч пронёсся по побережью Кипра: видеофакт-1

Высота трубы, уходящей в небо, достигала 200 метров. Однако, невзирая на опасность и устрашающий вид природного явления, на пляже собрались десятки местных и туристов, желающих запечатлеть смерч на камеру. К счастью, суши торнадо не достиг. Обошлось без пострадавших.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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