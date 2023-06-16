180 тысяч человек эвакуированы из Индии и Пакистана из-за циклона «Бипарджой»

180 тысяч человек эвакуированы из Индии и Пакистана из-за циклона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Бипарджой» продолжает нарушать быт людей. Стихия вырвала деревья и столбы электропередачи. Проливной дождь не прекращается ни днем, ни ночью. Власти Индии развернули масштабную операцию по спасению жителей западного штата Гуджарат. Полиция обходит дома, проверяя, все ли покинули их.