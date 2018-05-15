15 мая состоялось торжественное открытие Крымского моста. Работу строителей принимал лично Владимир Путин

Новости России. 15 мая состоялось торжественное открытие Крымского моста, а точнее его автомобильной части, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он соединил Крым и Краснодарский край. Работу строителей принимал лично президент России. Движение через Керченский пролив начнется рано утром 16 мая. В каждую сторону будут работать две полосы для движения. Конструкция, которая стоит на 595 опорах, стала самой длинной в Европе. Ее протяженность 19 километров.