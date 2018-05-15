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15 мая состоялось торжественное открытие Крымского моста. Работу строителей принимал лично Владимир Путин

15 мая 2018 16:39
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Новости России. 15 мая состоялось торжественное открытие Крымского моста, а точнее его автомобильной части, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 мая состоялось торжественное открытие Крымского моста. Работу строителей принимал лично Владимир Путин -1

15 мая состоялось торжественное открытие Крымского моста. Работу строителей принимал лично Владимир Путин -3

Он соединил Крым и Краснодарский край. Работу строителей принимал лично президент России. Движение через Керченский пролив начнется рано утром 16 мая. В каждую сторону будут работать две полосы для движения. Конструкция, которая стоит на 595 опорах, стала самой длинной в Европе. Ее протяженность 19 километров.

15 мая состоялось торжественное открытие Крымского моста. Работу строителей принимал лично Владимир Путин -6

15 мая состоялось торжественное открытие Крымского моста. Работу строителей принимал лично Владимир Путин -8

15 мая состоялось торжественное открытие Крымского моста. Работу строителей принимал лично Владимир Путин -10

15 мая состоялось торжественное открытие Крымского моста. Работу строителей принимал лично Владимир Путин -12

15 мая состоялось торжественное открытие Крымского моста. Работу строителей принимал лично Владимир Путин -14

# Международная политика # Фотофакт

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