Испанец изнасиловал дочь и её подруг, чтобы избежать проклятия

Новости Испании. В Испании мужчину обвиняют в изнасиловании дочери и ее подруг.
По информации BBC News, недалеко от Барселоны мужчина по имени Хавьер несколько раз изнасиловал 15-летнюю дочь и ее подруг в своем доме.
По словам прокуроров, жена мужчины знала о происходящем. Она находилась дома во время совершения преступлений и даже разговаривала с девочками об этом.
Мужчина отмечал, что он состоит в организации, где у него потребовали совершить преступление. В случае отказа на мужчину и его семью было бы наложено проклятие.
Обвиняемый может получить 45 лет тюрьмы, а его жена – как сообщница – девять.
Судебное разбирательство начнется в Барселоне 17 мая.