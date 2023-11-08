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В Мадриде продолжаются столкновения протестующих с полицией

08 ноября 2023 07:40
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Новости Испании. В столице Испании снова произошли столкновения протестующих с полицией. Арестованы по меньшей мере четыре человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мадриде продолжаются столкновения протестующих с полицией-1

Правоохранители применили силу, использовали слезоточивый газ и специальные резиновые снаряды. Тысячи демонстрантов уже несколько вечеров подряд выходят на акции против амнистии сторонников независимости Каталонии.

Дело в том, что исполняющий обязанности премьер-министра Педро Санчес продолжает переговоры с каталонскими партиями, стремясь заручиться их поддержкой и сохранить у власти собственную коалицию. Но политики требуют взамен широкой амнистии для сепаратистов.

# Акции протеста # Педро Санчес # Новости Испании # Фотофакт

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