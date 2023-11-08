В Мадриде продолжаются столкновения протестующих с полицией

Новости Испании. В столице Испании снова произошли столкновения протестующих с полицией. Арестованы по меньшей мере четыре человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранители применили силу, использовали слезоточивый газ и специальные резиновые снаряды. Тысячи демонстрантов уже несколько вечеров подряд выходят на акции против амнистии сторонников независимости Каталонии.

Дело в том, что исполняющий обязанности премьер-министра Педро Санчес продолжает переговоры с каталонскими партиями, стремясь заручиться их поддержкой и сохранить у власти собственную коалицию. Но политики требуют взамен широкой амнистии для сепаратистов.