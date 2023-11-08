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Путин: отдельные страны пытаются расшатать власти в ряде стран СНГ

08 ноября 2023 07:54
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Президент России Владимир Путин выразил опасения, что отдельные страны пытаются подорвать устойчивость в странах СНГ, нарушая традиционные ценности и устои. Об этом он заявил в видеообращении к участникам встречи секретарей совбезов СНГ, передает ТАСС.

Он отметил, что общие угрозы, такие как борьба с терроризмом, организованной преступностью и проявлениями экстремизма, сохраняются. Путин призвал к слаженному реагированию и проведению профилактической работы, используя при этом аналитический ресурс советов безопасности. Он высказал уверенность, что взаимодействие в этой сфере будет содействовать стабильности и безопасности государств СНГ.

# Международная политика # Владимир Путин

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