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Швейцария готовится к дефициту газа: людям советуют меньше готовить и не включать свет

22 июля 2022 14:01
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Новости Швейцарии. Отключение света и энергетические квоты. В Швейцарии подготовили план экономии газа в случае дефицита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Швейцария готовится к дефициту газа: людям советуют меньше готовить и не включать свет-1

Его главная цель – сократить потребление голубого топлива минимум на 25 %. Для этого придется ограничить использование отопительных приборов и отключить освещение витрин. А для крупных потребителей будут установлены квоты. Глава Федерального управления Швейцарии по энергетике также призвал экономить и население. В домах нужно реже включать свет и меньше готовить. А последующие этапы антикризисного плана предусматривают перевод топливных заводов с газа на нефть, ограничение температуры в офисах и многочасовые отключения электричества.

# Кризис в ЕС # Бенуа Реваз # Фотофакт

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