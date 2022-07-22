Швейцария готовится к дефициту газа: людям советуют меньше готовить и не включать свет

Его главная цель – сократить потребление голубого топлива минимум на 25 %. Для этого придется ограничить использование отопительных приборов и отключить освещение витрин. А для крупных потребителей будут установлены квоты. Глава Федерального управления Швейцарии по энергетике также призвал экономить и население. В домах нужно реже включать свет и меньше готовить. А последующие этапы антикризисного плана предусматривают перевод топливных заводов с газа на нефть, ограничение температуры в офисах и многочасовые отключения электричества.