Крокодилы гуляют по улицам Рио-де-Жанейро и заползают во дворы к местным жителям

Черепах выпустили в море у побережья Австралии

Зоозащитники из этого устроили настоящее шоу. В Австралии церемония выпуска в море находящихся под угрозой исчезновения детенышей головастых черепах обратно в дикую природу Сиднея собрало толпу зрителей.

Ранее на одном из пляжей было найдено гнездо. В нем 130 яиц. Их поместили в инкубатор, и вот результат. Новорожденных выпустили в море. Головоногие черепахи обитают в более теплых частях мирового океана. Они присутствуют и в Средиземном море, но в основном гнездятся в нескольких местах, таких как Австралия, Флорида, Кабо-Верде, Оман и Мозамбик. Они, как правило, возвращаются на место своего рождения, чтобы отложить яйца каждые несколько лет. Кайманы заползают во дворы к местным жителям в Рио-де-Жанейро

Их легко можно встретить на улице Рио-де-Жанейро. Широкомордые кайманы. Город разрастается, и люди занимают территории, где раньше обитали только рептилии. Они вылезают из водоемов и заползают во дворы к местным жителям. Горожане вызывают спасателей, которые забирают крокодилов с улиц и возвращают их в привычную среду обитания. Местные жители к соседству с рептилиями, понятно, относятся с опаской.

Марио Москателли, биолог:

Как и многие виды, кайманы переживают серьезную проблему в столичном регионе Рио-де-Жанейро и, в частности, в этом регионе. Почему? Потому что за последние четыре десятилетия произошло историческое ухудшение экосистемы, в которой эти животные кормятся, размножаются и живут. Они были уничтожены. Загрязнение воды происходит из-за большого количества сточных вод. Кроме того, размножаются микроорганизмы, живущие в таких неблагоприятных условиях.

Сосуществование крокодилов и горожан, конечно, может быть мирным. Если люди не будут нарушать границу животного, то оно будет уважать границы человека. Но есть и те, кто не гнушается охотиться на рептилий. Их мясо – традиционная пища. Но поскольку экологическая обстановка, мягко говоря, не очень, это может попросту убивать.

Марио Москателли:

В Бразилии охота является преступлением. Это запрещено. Тогда тот, кто охотится на кайманов, совершает преступление. И тот, кто ест это мясо, рискует, потому что токсин, вырабатываемый цианобактериями, не удаляется при жарке, варке или другой обработке мяса. И так это, с одной стороны, экологическое преступление, с другой – пищевое, когда людей кормят токсином, содержавшимся в мясе этих животных.