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107 700 евро: во Франции на аукционе продана бутылка винтажного вина урожая 1774 года

27 мая 2018 10:09
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Новости Франции. 26 мая в Лонс-ле-Сонье бутылка винтажного вина урожая 1774 года была куплена на аукционе за 107 700 евро.  

Как сообщает Le Point, бутылка наполнена жёлтым вином Арбуа, и сейчас оно является одним из старейших в мире. Виноград для этого вина был собран ещё во времена правления Людовика XVI.  

Две другие бутылки урожая того же года покупатели оценили в 76 250 евро и 73 200 евро. Покупателями стали граждане Канады и посредники, покупавшие для жителей США.  

В 1994 году группа из 24 экспертов попробовала аналогичное вино и оценила его в 9,4 из 10 баллов. По их словам, вино янтарное, с привкусом орехов, специй, карри, корицы, ванили и сухофруктов.  

Предыдущий рекорд за продажу вина на аукционе был установлен в 2011 году. В тот раз алкогольный напиток был приобретён за 57 000 евро.  

Зимой 2018 года в США на аукционе была выставлена польская монета.  

Лот оценивался в 2 миллиона долларов – подробнее здесь.  

# Аукционы

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