В США польскую монету оценили в 2 миллиона долларов

Новости США. На аукционе в США выставили монету в 100 дукатов. Американский аукционный дом Classical Numismatic Group INC оценил лот в 2 миллиона долларов.

Золотая монета была отчеканена во время правления Сигизмунда III Вазы в честь победы в Хотинской битве. Её диаметр составляет 7 сантиметров, она весит почти 350 грамм. Всего было сделано 6 экземпляров монет. Ранее её продали в 2008 году за 1,38 миллионов долларов.

Аукцион завершится 8 января. Окончательные победители всех лотов будут определены во время открытой публичной продажи, которая состоится 9 и 10 января 2018 года.

На данный момент максимальная ставка за этот лот равна 1,2 миллионов долларов.

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