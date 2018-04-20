В Зальцбурге локомотив врезался в пассажирский поезд: пострадали несколько десятков человек

Новости Австрии. Железнодорожное ЧП в австрийском Зальцбурге. Несколько десятков человек пострадали при столкновении поездов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австрии. Железнодорожное ЧП в австрийском Зальцбурге. Несколько десятков человек пострадали при столкновении поездов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Авария произошла утром. В стоящий на путях пассажирский состав врезался маневровый локомотив. На месте работают бригады медиков. Большинство пассажиров получили легкие травмы. Причины аварии устанавливаются.