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В Зальцбурге локомотив врезался в пассажирский поезд: пострадали несколько десятков человек

20 апреля 2018 07:49
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Новости Австрии. Железнодорожное ЧП в австрийском Зальцбурге. Несколько десятков человек пострадали при столкновении поездов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Зальцбурге локомотив врезался в пассажирский поезд: пострадали несколько десятков человек-1

Авария произошла утром. В стоящий на путях пассажирский состав врезался маневровый локомотив. На месте работают бригады медиков. Большинство пассажиров получили легкие травмы. Причины аварии устанавливаются.

# Фотофакт # Авария

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