10 человек погибли при падении самолёта на жилой квартал в Бразилии

10 человек погибли – небольшой самолет рухнул на жилой квартал на юге Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разрушен трехэтажный дом. К счастью, на земле обошлось без жертв. На месте крушения работает специальная комиссия, она определит, что стало причиной происшествия. Известно, что самолет упал при заходе на посадку в местном аэропорту, который находится в нескольких километрах от города.