Понадобилось 11 лет, чтобы собрать экспонаты. Как выглядит самый маленький и самый большой самовары?

Новости Беларуси. В усадьбе в Мядельском районе находятся шесть музеев: ретроавтомобилей, народного быта, хлеба, самогонных аппаратов, трофейный дом, музей самоваров и монет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Кстати, в коллекции последнего – 500 самоваров, нет двух одинаковых. Потребовалось 11 лет, чтобы собрать экспонаты. И, как тут шутят, скоро придется достраивать этаж.