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Понадобилось 11 лет, чтобы собрать экспонаты. Как выглядит самый маленький и самый большой самовары?

31 мая 2020 21:09
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Новости Беларуси. В усадьбе в Мядельском районе находятся шесть музеев: ретроавтомобилей, народного быта, хлеба, самогонных аппаратов, трофейный дом, музей самоваров и монет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Понадобилось 11 лет, чтобы собрать экспонаты. Как выглядит самый маленький и самый большой самовары?-1

Понадобилось 11 лет, чтобы собрать экспонаты. Как выглядит самый маленький и самый большой самовары?-3

Понадобилось 11 лет, чтобы собрать экспонаты. Как выглядит самый маленький и самый большой самовары?-5

Кстати, в коллекции последнего – 500 самоваров, нет двух одинаковых. Потребовалось 11 лет, чтобы собрать экспонаты. И, как тут шутят, скоро придется достраивать этаж.

Понадобилось 11 лет, чтобы собрать экспонаты. Как выглядит самый маленький и самый большой самовары?-8

Понадобилось 11 лет, чтобы собрать экспонаты. Как выглядит самый маленький и самый большой самовары?-10

Понадобилось 11 лет, чтобы собрать экспонаты. Как выглядит самый маленький и самый большой самовары?-12

Валерия Ётчик, экскурсовод:
И вот самый малыш. Надеюсь, можно увидеть. Есть еще самовар с самой настоящей жарочной трубой, при желании его можно растопить. Мы не пытались это сделать, но чисто теоретически это возможно.

Понадобилось 11 лет, чтобы собрать экспонаты. Как выглядит самый маленький и самый большой самовары?-15

Понадобилось 11 лет, чтобы собрать экспонаты. Как выглядит самый маленький и самый большой самовары?-17

А вот и его антипод – самый большой самовар. Представьте, на 80 литров – для долгих чайных церемоний.

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# Агротуризм # Туризм # Кристина Федорович # Валерия Ётчик # Фотофакт

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