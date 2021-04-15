Сафари-тур по усадьбе и лагерь партизан. Почему стоит съездить в Коробчицы на выходные всей семьёй

Волшебные герои здесь превратились в деревянные скульптуры. Сказочный маентак окунает в шляхетскую жизнь XVI-XVII веков, когда выезжали отдохнуть и поохотиться на лоне природы. Сегодня Коробчицы – туристическая мекка Гродненщины. На 54 гектарах есть где душе разгуляться.

Александр Заяц, экскурсовод:

Большое количество животных находится на территории нашего заповедника: пятнистые и благородные олени, различные виды овечек, иль-де-франс...

У нас есть серые журавли, и мы наблюдаем часто, что над ними кружат белые аисты – у них идет перекличка.

У людей достаточно времени, чтобы здесь погулять.

Отправляться в сафари-тур лучше всего на дилижансе. Пара таких «богатырей» даже установила мировой рекорд в 42 тонны. Раритетное такси облюбовали молодожены, которые оставляют на мосту любви замочки на счастливую жизнь. Дети же оценят экскурсию по конюшне и причешут коней.

Дмитрий Мурашко, наездник:

Это порода шайр, зовут ее Фили. В районе у нас 12 пород лошадей. Они очень любят морковь, яблоки, сахар, капусту. Когда к нам выезжаете, лучше всего захватить это с собой. Они очень контактные животные, даже лучше собак. Они понимают, у них очень хорошо развит интеллект.

Птичник в Коробчицах – отдельное государство. Есть здесь и экзотика. Избушки пернатых просто загляденье. Живут по парам и радуют посетителей своими «концертами».

Александр Заяц:

Почему-то женщины сразу отвечают, что самец красивый, а самки серенькие, невзрачные. Как сказать, девушке нужно встать, накраситься, навести марафет, прическу, а что мужчине: почистил зубы, помыл голову и все – ты красавчик.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Отдельная страница партизанской жизни – это лесные школы. Вместо чернил использовали сок ягод, счеты делали из желудей, а мел и вовсе был на вес золота, им пользовался только командир в особых случаях.

Лагерь народных мстителей обустроили неспроста. В годы Первой мировой здесь была тыловая позиция пятого форта противовоздушной обороны Гродненской крепости. Память почтили часовенкой в честь Августовской иконы Божией Матери. А туристов отправили партизанскими тропами в годы Великой Отечественной. Землянки, «катюши» и военные песни уносят нас во времена, когда дедушки и прадедушки защищали Родину.

Константин Мирошников, экскурсовод:

В партизанском отряде людей могли подкосить не только пули врага, но и болезни. Потому что партизанские отряды находились в основном в болотистой местности, там много влажности, много насекомых. Применяли те предметы, которые были под рукой: и пилы, и топоры. Главная задача была спасти жизнь человеку. Вместо анестезии был спирт, заливали, зажимали зубы и проводили определенную операцию. Костер использовали не только как средство согреться, но и как дезинфицирующее средство. Прожаривали одежду углем, делали баню-колокольчик.

Напутственное слово всегда было за лесниками. Они показывали грибные местечки для партизанского общежития, передавали оружие и помогали раненым. В память о них обустроили домик лесника. Здесь искрит карта секретных бригад и посадки самолетов, которую подарил музею подполковник в отставке, партизан Иван Павлович Бохан.

Константин Мирошников:

Трофейная пишущая машинка, захваченная партизанами в жандармерии города Волковыска. Буквы на кнопочках обозначены кириллицей, потому что людям на оккупированной территории захватчики должны были сообщать свои требования, объявления и писали на том языке, на котором было понятно местным жителям.

После фотосета у Т-34 самое время отправиться за сувенирами. В них на Гродненщине знают толк. Валентин Михайлович – местный Папа Карло. Большинство персонажей в Коробчицах – его рук дело. Не улыбнуться невозможно.

Валентин Богдевич, резчик по дереву:

Лосик дурненький, но добрый, и с ним можно играть.

Беру кусочек липы, рисуем коников, и потом человек сам вырезает, я ему даю немного попробовать. Мы пытаемся сейчас открыть школу по типу водительских курсов.

На просторах агротуристического комплекса дети забудут про телефоны. А родители вдохнут свежесть в дендропарке и беседках на пирсе.

Ну а нагуляв аппетит, отправляйтесь в гости к Зеване – покровительнице всех рыболовов и охотников. Ее портрет в ресторане символично сделали из пищевых продуктов.

Александр Тарасевич, шеф-повар:

У нас большое количество национальных блюд. Это колбаса картофельная, бабка, блюда из дичи, поросята фаршированные запекаем. Отзывы только положительные.