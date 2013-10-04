Вадим Кармазин (Минспорта и туризма): «Около 100 усадеб в Беларуси готовы принять болельщиков, которых не устраивает город, в период Чемпионата мира»

27 сентября весь мир отмечает День туризма. И первый гость программы «Утро» на СТВ просто пришел отметить этот день и начать отмечать свой профессиональный праздник - директор департамента по туризму Министертва спорта и туризма Беларуси Вадим Кармазин.

2013 год вообще объявили годом зеленого туризма. Объясните, вот почему зеленого туризма и что это такое – зеленый туризм?

Вадим Кармазин:

Это все что связано и где присутсвует тема экологии и природы.

И насколько это пользуется популярностью?

Вадим Кармазин:

Мы вначале большого пути. У нас пользуются популярностью национальные парки и заповедники. Спортивных туризм - более 20 тур-клубов действуют в стране, которые сейчас активно путешествуют. Есть свой колендарь в Минспорте по спортивному туризму, где отмечено более 30 мероприятий республиканских и международных по спортивным видам. Есть турслет свой. Даже мы стараемся привлекать к спортивному туризму туристические организации, которые занимаются туристическим бизнесом. Вот уже в текущем году, третий турслет работников трудовой сферы прошел в Беларуси.

Замечательно. То есть все к нам поедут. Я напомню, что, по-моему, ожидается около 20 тысяч туристов, которые приедут к нам на Чемпионат мира по хоккею с шайбой в Минск.

Вадим Кармазин:

Я бы сказал, что это единовременное посещение с учетом мощности двух арен, рассчитанных на 20-25 тысяч ежедневно.

А некоторые разместятся у нас в гостиницах, а некоторые, как стало известно, в агроусадьбах, да? Или где, где-то рядом под Минском? Готовитесь ли вы принимать спортивных туристов в округе столицы?

Вадим Кармазин:

Безусловно. Вся страна, не только город Минск, готовится активно к этому мероприятию. Будут задействованы гостинцы как Минска, так и Минской области. И около 100 усадеб готовы принять болельщиков, которых, может, не устраивает город.

А хозяева этих усадеб уже готовы сказать: «Dear ladies and gentlemen. Welcome to my agrousadba»?

Вадим Кармазин:

Конечно, не все у нас владеют английския языком. Но они подтягивают свой уровень, делают какие-то пометки. И с удовольствием разделят такую почетную миссию, как принять болельщиков.

Я обещаю, что мы обязательно сделаем сюжет о том, как усадьбы готовятся и учат английский язык для наших туристов.

А я хочу сказать, что на самом деле иностранцам очень нравится Беларусь. Вот ко мне приезжали недавно друзья из Америки. Ну, обычно библиотеку показываем, Троицкое предместье, а мы с папой усторили экскурсию на байдарках. И они говорили, неужели это ваша страна такая вот красивая. Друзья были в восхищении.

А вот расскажите, раз уже зашел разговор именно об иностранцах, а что это за такие комбинированные туры у нас устраиваются?

Вадим Кармазин:

Комбинированные туры - это несколько посещений нескольких стран за одну поездку. Поэтому такие туры широко культививуются в мире. Они есть и в Республике Беларусь, где к нам приезжают в основном из Европы. Посещают европейские страны: Беларусь, Россию, двигаются на Польшу и так далее. Ну и правильная тематика агротуризма тоже во всем мире популярна. Более 220 тысяч туристов посетили наши агроусадьбы за прошлый год. Мы видим, что в этом году спрос не меньше: где-то процентов 20, как минимум, будет ожидаться в наших агроусадьбах. Туристы из 55 стран побывали в наших агроусадьбах. То есть такой широкий диапозон географии агротуризма. Посещают с удовольствие туристы из Новой Зеландии усадьбы Воложинского района. Есть несколько туристов из Японии, Америки. Я думаю, что эта цифра будет расти.

Но я думаю, для таких туристов надо, чтобы была хорошая инфраструктура. И эта инфраструктура у нас появляется. И сейчас хочется поговорить про интерактивную туристическую карту. Что это за интерактивная карта и как это будет выглядеть?

Вадим Кармазин:

Это интерактивная карта, которая основывается на государственном кадастре туристических ресурсов. И основные объекты наносятся на электронную версию карты. И человек, буквально в интернете может ознакомиться с основными объектами и проложить свой маршрут. Такая работа уже ведется.

У нас наконец-то стали курсировать туристические автобусы. Расскажите, будете ли вы дальше это как-то развивать? Или у нас он пока один будет?

Вадим Кармазин:

Действительно, это автобус, так называемый, красный. Такая экскурсия в Минске уже есть. На шести языках проводятся экскурсии. Планируется еще один автобус, в следующем году будет курсировать. Скажу, что жители города Минска уже оценили маршрут №1, который курсирует с аудиоэкскурсией. Планируется, что данный маршрут буквально в ближайшее время выйдет еще на английском языке.

А куда вы посоветуете нам, как человек, который к туризму в Беларуси причастен более чем, съездить? И раз у нас уже год зеленого туризма, просто один совет: куда съездить и отдохнуть этой осенью именно в нашей стране?

Вадим Кармазин:

Я с удовольствием отдыхаю в белорусских усадьбах. С удовольствием посещаю наши заповедные территории, потому что не равнодушен к природе, это направление всегда любил. А что касается памятников, то я с удовольствием бываю в Мире, Несвиже, Полоцке, других областных городах. Прекрасный город Гомель, дворцово-парковый ансамбль. Небольшие музеи появляются интересные. В принципе, я скажу, что нас радует тот факт, что экскурсионные программы по Беларуси тоже набирают обороты. Если раньше больше были школьники, которые в рамках школьной программы это используют, то сейчас очень много взрослого населения путешествует. И оценили это направление наши ближайшие соседи: россияне, Литва, Польша очень активно ездит, немцы – на экскурсионные программы. Если раньше это больше санаторно-курортные учреждения были, то теперь экскурсионные программы тоже набирают обороты.

Спасибо вам за такое количество информации, за ваши советы, где вы советуете путешествовать. Мы с Татьяной вас поздравляем с вашим профессиональным праздником. Хорошо вам его сегодня отметить. У нас в гостях сегодня был директор департамента по туризму министертва спорта и туризма Беларуси Вадим Петрович Кармазин. С праздником вас еще раз. Спасибо, что рассказали нам так много.

Вадим Кармазин:

Телезрителей и работников туристической сферы хочу поздравить с праздником. Это и музейные работники, наши экскурсоводы и работники тур-клубов. И, в принципе, всех активных путешественников. Потому что данный праздник действительно имеет мировой статус. С 80-ого года прошлого века празднуется активно. Это праздник, я думаю, один из таких светлых, который вызывает только положительные эмоции.