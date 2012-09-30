Замминистра спорта и туризма: Отелей в Беларуси не совсем достаточно. Соотношение «цена-качество» порой несовместимы

Новости Беларуси. 27 сентября во всем мире отмечали Всемирный день туризма. Белорусы - гостеприимная нация или нет? Ответы на этот и другие вопросы ведущего программы «Неделя» дает Шульга Чеслав Казимирович - заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь.

Главный принцип гостеприимства был прописан еще в народных сказках: гостя сначала накормить, потом спать уложить. Готовы ли мы накормить и спать уложить армию туристов, которую мы ждем через 2 года на Чемпионате мира по хоккею и даже раньше?

Чеслав Шульга:

Мы уже видим неплохую динамику. За первое полугодие текущего года у нас 2,8 миллионов иностранных граждан посетили Беларусь с туристическими целями. Если говорить от гостиницах, то на сегодня введены в эксплуатацию 444 средств размещения, которые принимают иностранных граждан. В прошлом году таких заведений было 312.

Наши отели, согласитесь, достаточно дорогие, если сравнивать с европейскими. А вот сегмент дешевых гостиниц, может быть, даже мотелей для молодежного, студенческого туризма развит слабо. В этом мы проигрываем. Как решается эта проблема?

Чеслав Шульга:

За последний год в столице появилось 3 молодежных отеля, которые предлагают услуги размещения от 10 долларов в сутки, где можно размещаться в 2-х ли 3-х комнатной квартире. А вот что касается мотелей-кемпингов, то мы действительно проигрываем. Сегодня отелей в Беларуси не совсем достаточно. Не важно какой сегмент - «5 звезд» или «3», выбор все равно небольшой. И соотношение «цена-качество» порой несовместимы. Но если взять гостиницу «5 звезд» с тем объемом услуг, которые она предоставляет, то, сравнивая с аналогом в Литве или Польше, здесь цена будет пониже.

Мы рассчитываем на то, что Чемпионат мира по хоккею подтянет Беларусь по количеству гостиниц и сбалансирует цены. Поскольку появится более жесткая конкуренция на этом рынке.

Помимо предоставления услуг с туристами нужно еще общаться. Желательно, на доступном им языке. Как реализовывается план по обучению обслуживающего персонала различных заведений иностранному языку? Какие еще меры применяются для создания комфортных условия туризма?

Чеслав Шульга:

Например, сегодня принято решение, чтобы во всех местах питания, меню было дублировано на иностранном языке, в первую очередь на английском. Также, чтобы везде можно было расплачиваться пластиковой карточкой. Что бы тот, кто принимает заказ, имел хотя бы минимальный запас знаний в английском языке. Это все должно работать уже с декабря 2012 года.

Также хороший шаг - проведение экскурсий. Для Минска уже закуплено 2 автобуса, в которых с помощью аудио-гида можно прослушать экскурсию на одном из 8 предложенных языков. Это мировые стандарты, которые используются.