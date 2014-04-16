Во Франции впервые прошёл «цветной забег»

Новости мира. Так называемый «цветной забег» впервые прошёл во Франции. Тысячи человек пробежались по улицам Парижа, обсыпанные разноцветным порошком.

Участники начинали пятикилометровый кросс в белых футболках, но до финиша добежать неразукрашенным не удалось никому.

Стартовый выстрел прозвучал у городской мэрии, потом бегуны пробежали вдоль реки Сены через несколько пропускных пунктов, на которых их забрасывали желтым, зелёным, голубым и розовым.

Атмосфера была скорее расслабленной, чем состязательной. Организаторы мероприятия объявили, что для участия профессиональным спортсменом быть не обязательно.

Лесли, бегунья из США:

Это удивительно. Нам всем хорошо, мы - вместе, мы бежим и получаем удовольствие, едим сладости. Это весело!

Всё завершилось у Эйфелевой башни: здесь прошёл праздничный концерт.

Камилль, бегунья:

Париж - это самый прекрасный город в мире, он заслуживает быть окрашенным в яркие краски.

Первый «цветной забег» состоялся в 2012 году в США.

С того времени он прошёл в 30 странах мира, от Аргентины и Японии до Объединённых Арабских Эмиратов, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.