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Знаменитый велотурист Ричард Эванс на один день проездом в Беларуси: Это самая лучшая встреча за все мое путешествие

14 апреля 2014 18:36
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Новости Беларуси. Британец, который приехал в Брест, уже успел насладиться белорусским гостеприимством. Речь о Ричарде Эвансе. Это знаменитый путешественник, который на этот раз планирует объехать земной шар на велосипеде. Стартовав 5 апреля из Лондона,  велотурист за 8 дней уже «намотал» почти 1700 километров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За его спиной уже  почти 2 тысячи километров, впереди —  их еще более 30 тысяч.  Ричард Эванс, 53 летний британец, на велосипеде решил совершить  кругосветное путешествие.

Брест — первый и единственный город Беларуси, где велотурист сделал остановку.

Михаил Кузьминчук, председатель  велоклуба «Ручеек»:
Сэр Эванс изъявил добровольное желание стать членом «Ручейка».

Этот момент для брестского велоклуба «Ручеек» поистине исторический. Инициативу принять британца поддержали единогласно, тем более к путешествию по Беларуси Эванс готовился серьезно — узнавал традиции, изучал историю и даже интересовался рецептами национальной кухни. 

Ричард Эванс, велопутешественник (Великобритания):
Draniki, please!

Через несколько минут фотографии с «белорусского обеда» уже рассматривали друзья Ричарда по всеми миру. Активный пользователь интернета фотографирует и комментирует буквально каждый свой шаг. В Бресте в объектив попадет практически все. Англичанин объясняет:  без фотодоказательств в такой теплый прием просто не поверят.

Ричард Эванс, велопутешественник (Великобритания):
Встреча на границе и белорусское  гостеприимство превзошла все мои ожидания. Это, определенно, самая лучшая встреча за все мое путешествие.

Михаил Кузьминчук, председатель  велоклуба «Ручеек»:
Прежде всего хотелось бы показать человека, белоруса, каким какой он есть — во всей красе. Белорус умный, трудоспособный и очень гостеприимный. Белорус может что-то создавать своими руками.  

В Бресте путешественник задержался всего на один день. Впереди ещё десятки тысяч километров и, возможно, место в Книге Рекордов Гинесса. «Крутить» педали Эвансу предстоит еще почти полгода — финиш в Лондоне запланирован на  13 октября.

Проводив гостя, брестчане уже готовятся к новой встрече.  Ричард Эванс, говорят в «Ручейке» - лишь «первая ласточка». Через несколько недель на велосипеде границу пересечет житель Берлина: вместо белорусской визы у немца — билеты на ЧМ по хоккею.

# Достопримечательности Брестского района # Туризм # Фотофакт

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