Знаменитый велотурист Ричард Эванс на один день проездом в Беларуси: Это самая лучшая встреча за все мое путешествие

Новости Беларуси. Британец, который приехал в Брест, уже успел насладиться белорусским гостеприимством. Речь о Ричарде Эвансе. Это знаменитый путешественник, который на этот раз планирует объехать земной шар на велосипеде. Стартовав 5 апреля из Лондона, велотурист за 8 дней уже «намотал» почти 1700 километров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За его спиной уже почти 2 тысячи километров, впереди — их еще более 30 тысяч. Ричард Эванс, 53 летний британец, на велосипеде решил совершить кругосветное путешествие.

Брест — первый и единственный город Беларуси, где велотурист сделал остановку.

Михаил Кузьминчук, председатель велоклуба «Ручеек»:

Сэр Эванс изъявил добровольное желание стать членом «Ручейка».

Этот момент для брестского велоклуба «Ручеек» поистине исторический. Инициативу принять британца поддержали единогласно, тем более к путешествию по Беларуси Эванс готовился серьезно — узнавал традиции, изучал историю и даже интересовался рецептами национальной кухни.

Ричард Эванс, велопутешественник (Великобритания):

Draniki, please!

Через несколько минут фотографии с «белорусского обеда» уже рассматривали друзья Ричарда по всеми миру. Активный пользователь интернета фотографирует и комментирует буквально каждый свой шаг. В Бресте в объектив попадет практически все. Англичанин объясняет: без фотодоказательств в такой теплый прием просто не поверят.

Ричард Эванс, велопутешественник (Великобритания):

Встреча на границе и белорусское гостеприимство превзошла все мои ожидания. Это, определенно, самая лучшая встреча за все мое путешествие.

Михаил Кузьминчук, председатель велоклуба «Ручеек»:

Прежде всего хотелось бы показать человека, белоруса, каким какой он есть — во всей красе. Белорус умный, трудоспособный и очень гостеприимный. Белорус может что-то создавать своими руками.

В Бресте путешественник задержался всего на один день. Впереди ещё десятки тысяч километров и, возможно, место в Книге Рекордов Гинесса. «Крутить» педали Эвансу предстоит еще почти полгода — финиш в Лондоне запланирован на 13 октября.

Проводив гостя, брестчане уже готовятся к новой встрече. Ричард Эванс, говорят в «Ручейке» - лишь «первая ласточка». Через несколько недель на велосипеде границу пересечет житель Берлина: вместо белорусской визы у немца — билеты на ЧМ по хоккею.