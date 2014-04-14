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В Лондоне впервые за 112 лет на выставке антиквариата можно будет увидеть пасхальное яйцо Фаберже из императорской коллекции

14 апреля 2014 07:45
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Новости мира. В Лондоне впервые за 112 лет на выставке антиквариата можно будет увидеть пасхальное яйцо Фаберже из императорской коллекции.

Экземпляр великого мастера исчез во время революции 1917 года. Долгие годы драгоценное яйцо считали безвозвратно утерянным. Нашлось оно так же неожиданно, как и потерялось.

В Америке очередной хозяин-антиквар собирался его переплавить, когда узнал истинную стоимость «безделушки».

Именно это яйцо с встроенными часами император Александр Третий вручил на Пасху своей жене.

Уникальная драгоценность сделана из золота и усыпана бриллиантами и сапфирами.

По оценке ювелиров, стоимость яйца превышает 20 миллионов долларов, однако покупатель уже нашелся, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

# Туризм # Утро. Вокруг света

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