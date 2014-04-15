К ЧМ-2014 по хоккею 2-этажный туристический автобус в Минске расширяет маршрут!

Новости Беларуси. Он уже стал визитной карточкой Минска. Популярности красному автобусу в 2 этажа прибавляют сотни фотографий в соцсетях от белорусов и гостей нашей страны. Самый известный туристический «бас» Беларуси расширяет маршрут специально к чемпионату мира по хоккею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ляо Бо — гость из Поднебесной. В Минске живет меньше года, поэтому с достопримечательностями белорусской столицы продолжает знакомится и сегодня. На этот раз во время обзорной экскурсии от ж/д вокзала до «Минск-Арены» и обратно. Кстати, именно таким будет маршрут и во время мирового спортивного первенства, к которому и Ляо не безразличен.

Ляо Бо:

Я слышал про чемпионат мира по хоккею. Сам никогда не играл. У нас в Китае не так развит хоккей, как у вас. Занимаются фигурным катанием, конькобежным спортом. Я пойду смотреть хоккей. Теперь читал правила игры. Интересный это вид спорта.

В этом автобусе все для комфорта. Это двухэтажное чудо оборудовано и такой необходимой для туристов лингвосистемой. Экскурсию можно прослушать на белорусском, английском, русском, немецком, французском, испанском и итальянском. Недавно появился и родной для Ляо китайский. Не забыли и о самых маленьких туристах - специально для них детский канал с песнями и мультфильмами.

Ляо Бо:

Я очень рад, что могу услышать о Минске на китайском. Так понятнее. Я плохо говорю на русском и не все понимаю. Теперь я буду лучше ориентироваться в городе и понимать, как все строилось.

Архитектурные «раритеты» первого послевоенного десятилетия, «Троицкое предместье» и «Верхний город», воссозданная Ратуша и «Минск-Арена» — лишь малая часть того, что видят и о чем слышат во время экскурсии. Аудиогид рассказывает и о таких прославленных белорусах как Франциск Скорина, Язеп Дроздович, Максим Богданович.

Ляо Бо:

У вас интересная история. Мне нравится архитектура. Музеев у вас больше, чем в Китае. К тому же, Минск — чистый спокойный город. Мне очень нравится Минск.

Ежедневно автобус делает 4 экскурсии по 2 часа. К чемпионату мира по хоккею планируется ввести еще и 8 остановок, при этом начать ее можно будет с любой из них. В год гостеприимства все для удобства гостей столицы, а у нас, как известно их встречают хлебом солью. Азарт любителей хоккея подхватили сладкими новинками и на Брестском хлебозаводе. В ассортименте предприятия сразу три новых вида печенья, на каждой упаковке — символ чемпионата мира.

Инна Король, и.о. заместителя генерального директора ОАО «Берестейский пекарь»:

Конечно же, покупателю это интересно. Многие спрашивают, замечают. Все-таки мероприятие масштабное, и покупатели знают об этом. Данная продукция рассчитана была на болельщиков, которые, хотелось бы, чтобы увезли наш сладкий сувенир с собой.

Козырей к главному хоккейному старту этого года действительно много. Но главный, что пресловутые «хлеб» и «зрелище» для иностранных гостей будут во всех смыслах.