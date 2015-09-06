Вице-президент Ассоциации сербских архитекторов: Водно-зеленый периметр – это огромное благо, огромное богатство города Минска

Новости Беларуси. С гостем из Сербии — вице-президентом Ассоциации архитекторов Петром Арсичем ведущий программы «Неделя» на СТВ поговорил о том, чем столица Беларуси запоминается иностранцам. Член жюри XII Национального фестиваля архитектуры «Минск-2015» поделился своими мыслями и эмоциями от главного города страны.

Петр, вы не первый раз в Беларуси. Насколько я понимаю, вы частый гость. Когда вы прилетаете в Беларусь, в Минск, вы что первым образом примечаете?

Петр Арсич, вице-президент Ассоциации сербских архитекторов:

Эмоционально, это, во-первых, на душе тепло. Потому что мы же дружим с коллегами из Беларуси, из Республики Беларусь полтора десятилетия.

А вы как архитектор в Минске, на здания глядя, какие стороны подмечаете, какие, может быть, выводы можно делать?



Петр Арсич:

Я заметил огромную разницу в течение последних четырех-пяти лет, допустим. В плане новых зданий, новых комплексов. И то, что радует, это свежая архитектура, новая волна из Европы. И просто это нас радует.



Есть какие-то отличительные особенности, по которым вы всегда можете узнать Минск? Либо все-таки европейские города в принципе похожи?

Петр Арсич:

Ну да. Совершенно верно. То, что про Минск надо сказать и хотелось бы сказать, хочу похвалить вашу природу, прекрасную природу и красоту города Минска, где устроили ваши градостроители и мастера, так называемый водно-зеленый периметр – это огромное благо, огромное богатство города Минска. Чем отличается по всему миру, я бы сказал, всех стран и всех столиц мира. Просто особенность Минска, по-моему, вот эта.



Французы очень здорово с Эйфелевой башней сделали, там такая туристическая достопримечательность: ездят люди – фотографируются. Как считаете, какой-нибудь архитектурный объект Беларуси мог стать таким вот магнитом притяжения туристов?



Петр Арсич:

Перед ним мы стоим – это один. И ваша библиотека, алмаз такой – прекрасная архитектура. Есть разные мнения, критикуют, я считаю, что это прекрасное здание, сооружение и содержание. Это объекты культуры, истории. Это не надо забывать никогда. И будущим поколениям надо объяснить и рассказывать всегда об этом, как это было и чем это закончилось.