В Могилёве ведут уникальные раскопки: археологи докажут, что город основан ранее 1267 года

Новости Беларуси. В надежде переписать историю. А центре Могилёва ведутся уникальные раскопки. Археологи надеются доказать, что город был основан гораздо ранее 1267 года, как это принято считать. Для восстановления исторической справедливости необходимо найти фундамент древней церкви. На это сейчас брошены все силы ведущих археологов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Недобоева, СТВ:

Замковая гора - ныне парк имени Горького. Это историческое и современное сердце Могилева. Именно здесь студенты исторического факультета под руководством одного из ведущих археологов Беларуси Игоря Марзалюка приступили к поистине уникальным раскопкам.

Студентка первого курса истфака Могилевского госуниверситета в археологических раскопках участвует впервые. От того и такая неподдельная радость от первых находок.

Ангелина Губанова, студентка 1 курса исторического факультета МГУ им. А. Кулешова:

Мы уже докопались до 16 века. Сделали много интересных находок. В том числе, серебряная цепочка почти целая, много керамики разнообразной. И, конечно, нашли кирпичи и плитку.

Раскопки на этом месте проходят уже около 10 лет. Более ранние исследования помогли раскрыть новые важные вехи в истории. Но эта экспедиция обещает стать по истине уникальной. По мнению руководителя группы Игоря Марзалюка результаты исследований могут на несколько веков сделать Могилев старше.

Игорь Марзалюк, заведующий кафедрой археологии МГУ им. А. Кулешова:

Возможно, это место на Днепровской круче и было основано как центр по христианизации населения в конце 10 века. Там были курганные могильники, были распаханы в 19 веке, там были курганы с арабскими дирхамами 8-9 столетия. Курганы были 9 столетия. Значит тут должно было быть поселение. Важнее теперь выяснить, когда это поселение стало укрепленным. То есть стало зародышем настоящего города.

Столетия истории Могилева четко прослеживаются по этим слоям. Уже есть первые находки на глубине 17 века. Археологи обнаружили кирпичный фундамент дома. Вероятнее всего, это была казарма для солдат. А по осколкам плитки, найденным здесь же, удалось выяснить год постройки здания - 1643.

Алексей Авласович, ассистент кафедры археологии МГУ им. А. Кулешова:

Если нам повезет, мы сможем найти церковь 12 века. По крайней мере, кирпич - тоненькую плинфу, мы находили. И здесь же находили погребения этого же периода, а может и раньше.

Археологи надеются, что им удастся найти фундамент древней церкви и тем самым доказать, что Могилев как поселение был основан куда ранее 1267 года.

Игорь Марзалюк, заведующий кафедрой археологии МГУ им. А.Кулешова:

Мы уже нашли остатки и взяли пробы для радиоуглеродного анализа с пропаленного дерева, и там был фрагмент горшка конца 10 века. Сделаем анализ в Санкт-Петербурге. По этим предметам мы сможем установить дату существования укрепленного поселения на месте могилевского замка.