Как изменится улица Революционная в Минске. Текущее состояние и проект реконструкции

Койдановская, Революционная – деревянная и мощеная, сельская и аристократическая, тихая и шумная… На протяжении всей своей жизни – а это более двух столетий – эта улица всегда привлекала к себе внимание. Говорят, что раньше во время весеннего и осеннего разливов Свислочи и Немиги – горожане передвигались по ней на лодках, как в Венеции, сообщили в программе "Минск и минчане" на СТВ.

В 19 веке Койдановская обращает на себя внимание уже каменными домами, хорошими дорогами и особенными жителями - в построенных стена к стене домах селится аристократия. Один из первых каменных домов принадлежал богатому минскому мещанину Егору Гегеру. Позже хозяин продал этот дом ордену иезуитов под постройку костела, ныне хорошо известного всем минчанам как костел Святой Девы Марии.

К началу 20 века улица Койдановская была уже шумным, многолюдным деловым центром. Тут строились двух- и трехэтажные здания: отели, частные гостиницы, лавки, лечебницы, школы — это и есть настоящий центр города!

Здания на Революционной включены в государственный реестр историко-культурных ценностей Беларуси. Ценность их в том, что осталось таких объектов в Минске – единицы. О сносе – не может быть и речи! Им необходимо подарить новую жизнь.

Возникает один единственный вопрос: как все это время здесь жили люди? Капремонт и реконструкция домов по Революционной не проводилась десятилетиями. Когда-то их еще не считали исторической ценностью, все ждали, что дома снесут и построят новые, как это нередко происходило в СССР. Что, кстати, и было сделано с противоположной стороны улицы – там, где сейчас находится торговый дом. Результаты обследования зданий с 1994 года констатируют: «По результатам обследования с учетом выявленных дефектов и повреждений… техническое состояние стен… характеризуется как неудовлетворительное (неработоспособное)».

Сегодня дома опоясаны тяжами (как бочка металлическими обручами). Стены испещрены трещинами, на некоторых установлены «маячки», с указанием дат – 2008 и 2009 годы. Подвал представляет еще более удручающее зрелище: кирпичи местами вывалились из стен. А те, что остались, можно крошить пальцами. Очевидно, что время, мороз и вода, которая затекала в подвал с улицы и из коммуникаций, практически разрушили его. Раствор, которым скреплены кирпичи во многих местах также превратился в песок, он высыпался и образовал пустоты между кирпичами. В крайне аварийном состоянии находится фундамент. Не нужно быть большим специалистом, чтобы понять – жить в таком здании опасно!

С Революционной,26 - все жильцы переселены, на Революционной, 32 остались несколько квартир, сообщили в программе "Минск и минчане" на СТВ.

В ближайшие годы территория исторического центра в кварталах улиц Комсомольской, Интернациональной, Городской вал, Революционной превратится в общественно-торговую и деловую зону. Так на первом этаже дома № 24 по ул. Революционной появится «кавярня», второй и третий этажи станут апартотелем (апартаменты будут сдаваться внаём), здания № 26 и №26а прирастут торговой лавкой, туристическими и информационными центрами, с организацией во внутреннем дворике сезонных выставок художественных изделий, на первом этаже дома № 28 разместится предприятие розничной торговли («крама»), на втором этаже - объект здравоохранения, а в здание № 32 по Революционной появится зал детского творчества.