В Минске открылся первый хостел

Недорогой отель, или хостел, рассчитанный в основном на студентов (пожалуй, самых неприхотливых и экономных постояльцев), уже принимает гостей.

Его открыли в недавно отремонтированном здании общежития на улице Машиностроителей. Уютные двух- и четырехместные номера не пустуют. Останавливаются и приезжие из регионов, и иностранные туристы. Если понадобится, смогут жить и абитуриенты, и взрослые постояльцы — здесь никому не откажут.

Идея открыть хостел принадлежит сотрудникам Молодежной социальной службы. Ведь не секрет, что сейчас многие туристы предпочитают снимать большую квартиру в «тихом центре», а не селиться в гостиничном номере. Просторные частные апартаменты обойдутся гораздо дешевле.

Правда, иностранцам такой вариант подходит, если в Минске они не больше трех дней, дольше — необходимо регистрироваться. А сделать это можно только в отеле. Один из самых дешевых — гостиница «Спорт». Но номера с удобствами там стоят до 68 тысяч в сутки и сейчас уже забронированы на пять месяцев вперед.

— А в нашей гостинице 150 мест, — рассказала в интервью «СБ» Татьяна Пырха, администратор хостела. — Гостей принимаем и порознь, и группами. Иностранцам помогаем зарегистрироваться. На месте можно купить страховку. Все очень оперативно, а гостям удобно.

Cтоимость проживания в хостеле — 25 тысяч рублей в сутки. Хотите легкий завтрак? Тогда доплатите символическую сумму и самому кипятить воду на общей кухне с утра не придется. Персонал гостиницы — в основном молодежь. Ведь подобные «общежития» существуют во всем мире и создаются специально для развития молодежного туризма, пишет «СБ. Беларусь сегодня».