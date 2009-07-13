Беловежская пуща в полуфинале конкурса новых чудес света

Претендентов на победу было более четырехсот. Осталось 77.

Сотни тысяч белорусов ежедневно заходят в интернет, делают десятки кликов. Несколько дополнительных нажатий помогут Беловежской пуще стать новым чудом природы. Для этого нужно зайти на сайт конкурса и проголосовать. Шансы велики – Национальный парк уже на четвертом месте.

Борьба за титул продолжается на сайте международного конкурса. В заветный список природных чудес метят Ниагарский водопад (США), Черный лес в Германии, российское озеро Байкал. В конкурсе 7 номинаций. Беловежская пуща – последний лес Европы, который сохранился в первозданном виде.

— Беловежская пуща и так самый титулованный объект охраняемой природы, но это позволит сохранить уникальные леса и животный мир, привлечь много туристов, — говорит Елизавета Бычкова, заместитель генерального директора НПЦ НАН Республики Беларусь по биоресурсам.

Беловежа – уникальный природный объект. Возраст здешних лесов солидный – 200-300 лет, а некоторым дубам и все 500. Еще в 1992 году решением ЮНЕСКО Пуща включена в список всемирного наследия человечества.

21 июля – очередной этап конкурса. И как раз 21 участник будет отобран в финал. В итоге – объявят новые семь чудес природы. Так что голосуем.