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Беларусь и Израиль отменят визовый режим

11 июля 2009 14:46
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Беларусь и Израиль будут сотрудничать в сфере туризма. Такое соглашение подписали накануне в Минске министры спорта и туризма двух стран.

Стороны обсудили перспективы взаимодействия. Прежде всего, это санаторно-курортное направление  и создание  туристических комплексов. Необходимо также совершенствовать туристическую инфраструктуру и одновременно сокращать визовые и другие формальности. Напомню, визовый режим между Беларусью и Израилем намечено отменить в 2010 году. Этот процесс будет происходить в два этапа: вначале отменят взнос за визу, а затем  - и сам визовый режим.  

-  Мы обсуждали три вида туризма: туризм природы, лечебный туризм и всё, что было в годы войны, памятные места.  Очень много евреев хотели бы эти места посетить, - сказал Стас Мисежников, министр туризма государства Израиль.

# Туризм

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