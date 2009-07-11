Беларусь и Израиль отменят визовый режим

Беларусь и Израиль будут сотрудничать в сфере туризма. Такое соглашение подписали накануне в Минске министры спорта и туризма двух стран.

Стороны обсудили перспективы взаимодействия. Прежде всего, это санаторно-курортное направление и создание туристических комплексов. Необходимо также совершенствовать туристическую инфраструктуру и одновременно сокращать визовые и другие формальности. Напомню, визовый режим между Беларусью и Израилем намечено отменить в 2010 году. Этот процесс будет происходить в два этапа: вначале отменят взнос за визу, а затем - и сам визовый режим.

- Мы обсуждали три вида туризма: туризм природы, лечебный туризм и всё, что было в годы войны, памятные места. Очень много евреев хотели бы эти места посетить, - сказал Стас Мисежников, министр туризма государства Израиль.