В Минске будут организованы индивидуальные экскурсии для иностранцев

Уже в сентябре нынешнего года гости белорусской столицы получат возможность ознакомиться с достопримечательностями Минска в индивидуальном порядке, а не только в составе группы туристов.

Уже приняты на работу новые гиды со знанием иностранных языков. Сначала экскурсии планируется проводить для англоязычных туристов, потом будут разработаны программы на немецком. Впоследствии — в зависимости от спроса на этот вид услуг.

Стоимость экскурсий для зарубежных гостей будет примерно на 30% дороже, чем для русскоязычных туристов. В будущем планируется продлить экскурсионные маршруты за границы столицы, чтобы иностранцы могли посмотреть всю страну.

В Минск иностранцы приезжают в гости к друзьям, родственникам, с деловыми визитами. Именно на таких «индивидуалов» из зарубежных государств рассчитан новый проект: и один-два человека могут записаться на экскурсию по Минску, чтобы ближе узнать город, его богатую историю и сегодняшний день, сообщает БЕЛТА.