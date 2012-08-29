Известный итальянский художник пишет фреску в гомельском костёле

Новости Беларуси. Известный итальянский художник Фабио Нонес с командой помощников заканчивают роспись гомельского римско-католического храма Рождества Божьей Матери. Новая фреска, главная тема которой - Рождество Пресвятой Девы Марии, украсила всю алтарную часть костела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальная для Беларуси роспись - плод семейного творчества. Фреску известный итальянский художник Фабио Нонес создаёт вместе со своим сыном.

Измаель Нонес, художник:

Мой отец пишет все те 20 лет, которые я живу на свете. Можно сказать, что я вырос, окружённый его творчеством. Сакральная живопись всегда была вокруг меня, в храмах, где работал отец, и даже дома.

Фабио Нонес, художник:

Мы стараемся жить по-христиански. У меня три ребёнка. Семья. Это очень важно. Я каждый день благодарю Бога за то, что он мне дал возможность изображать Его. Я думаю, это моё служение Богу.

Манера, в которой исполнена фреска, более привычна для православных церквей. Даже надписи на греческом и белорусском языках - никакой латыни.

Славомир Ласковский, настоятель гомельского костёла Рождества Божьей Матери:

Иконостас расписан в византийской манере. В традициях неразделённой церкви на Восточную и Западную. Это наше общее наследие.

Основная часть фрески уже закончена. Финальный штрих маэстро Нонес планирует нанести не позднее 6 сентября. А уже восьмого прихожане храма соберутся у его работы по случаю престольного праздника - Рождества Пресвятой Девы Марии.