Еще одним источником привлечения валюты может стать агротуризм

Западные туристы все чаще выбирают Беларусь в качестве места отдыха. Особой популярностью пользуются так называемые агроусадьбы.

Национальный колорит плюс европейские условия проживания эту формулу привлечения западных туристов в Ошмянах оценили еще в прошлом году. В ее действенности смогли убедится все агроусадьбы района. Экологически чистая пища, домики в этническом стиле и разнообразная культурная программа с элементами истории края сделали регион одним из самых привлекательных на Гродненщине.



Своеобразная находка Ошмянского туристического центра – верховая езда на лошадях. Старую колхозную конюшню здесь превратили в развлекательный комплекс со своим манежем и полосой препятствий. Главное, что привлекает здесь туристов, это возможность общения с лошадьми. Каждый желающий после 4-5 уроков верховой езды, может почувствовать себя наездником.



Безопасность отдыхающих – главное. Это прекрасно понимает тренер лошадей Светлана Лойко. За 11 лет увлечения конным спортом, она воспитала не один десяток скакунов. Однако, в работе с туристами есть свои особенности. Лошадь должна подчиняться не только своему наезднику, но и незнакомому человеку.



Общение с лошадьми не ограничивается только манежем. Туристы совершают конные прогулки по историческим местам района. Маршруты рассчитаны на целый день. В перспективе они превратятся в костюмированные шоу с участием рыцарей и дворян.