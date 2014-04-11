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В Минске 11 апреля открылась гостиница «Виктория Олимп». Первые гости получили абонементы на бесплатное проживание

11 апреля 2014 13:53
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Новости Беларуси. С максимальным комфортом. В преддверии чемпионата мира по хоккею в Минске 11 апреля открылась еще одна гостиница. Всего же за 2014 год количество мест в отелях Минска увеличилось вдвое, до 10 тысяч.

Планируется, что в новом комплексе остановятся представители Международной федерации хоккея. Просторные номера, конференц- и банкетный зал, ресторан, спа- и фитнесс-центры. Все, что нужно для полноценного отдыха и плодотворной работы.

Борис Крицкий, генеральный директор сети отелей:
Я думаю, что Республика Беларусь в состоянии принять так, чтобы не было проблем ни по проживанию, ни по питанию. У нас имеется своя собственная туристическая компания, которая полностью обеспечивает потребности гостей в вопросах, связанных с экскурсионным обслуживанием, с представлением трансферов, обслуживанием гостей.   

11 апреля новый отель принимал первых постояльцев. Жители приморских Анапы и Сочи остановили свой выбор на только открывшейся гостинице и не прогадали. Гости из России в полной мере испытали на себе радушное белорусское гостеприимство. Кроме сертификата на бесплатное проживание в течение 10 суток, они получили вкусный комплимент от шеф-повара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антон Бахмутский (Россия):
Шокированы. Мы ожидали заехать в открывшийся отель, но чтобы такая встреча, такое мероприятие... Мы в шоке! 

# Чемпионат мира по хоккею # Туризм # Фотофакт

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