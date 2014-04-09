В египетском аэропорту не приняли белорусский самолет с туристами

Новости Белаурси. 9 апреля стало известно об инциденте с белорусским самолетом, который накануне вылетел из Минска в Хургаду. В египетском аэропорту наш авиалайнер принять не смогли, объяснив это проведением на территории аэропорта учений. В итоге воздушное судно вынуждено было взять курс на Шарм-эль-Шейх, где благополучно приземлилось. После нескольких часов ожидания белорусских туристов все же отправили по месту назначения. Нештатную ситуацию прокомментировали 9 апреля в национальной авиакомпании.

Игорь Чергинец, заместитель генерального директора ОАО «Авиакомпания "Белавиа"»:

Было достаточно неожиданно. В ходе полета, в ходе подхода к зоне Хургады экипаж получил информацию о неожиданном начале учений ВВС Египта и закрытии зоны Хургады для полетов гражданских военных судов. Обычно информация предоставляется заранее. В этой связи экипаж принял решение на дополнительную посадку в Шарм-эль-Шейхе и ожидании открытия зоны для полетов Хургады.

И как заявили нам в туристических кампаниях, эта ситуация не повлияла на график вылетов в Египет. Следующий рейс в этом направлении — через неделю. Турагентства держат связь с нашими туристами на египетских курортах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оксана Бичун, генеральный директор туристического предприятия:

Мы работаем в штатном режиме. В настоящее время Египет по-прежнему пользуется спросом. Туристы бронируют туры. Информация о внештатных ситуациях, именно в Хургаде, к нам не поступала, поэтому мы по-прежнему со своей стороны стараемся обеспечивать качество услуги и безопасность. Туристы нам доверяют и по-прежнему заказывают эти туры.